Москва, , 18:47 — REGNUM Расширение международного сотрудничества актуально не только для сферы здравоохранения, заявил 22 октября президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Валдай».

По его словам, в мире существует много проблем, требующих общемирового внимания.

«Проблемы такого уровня, которые требуют именно общемирового внимания, существуют. Безусловно, это международная стабильность, безопасность, противодействие терроризму и разрешение острых региональных конфликтов. Это обеспечение глобального экономического развития и борьбы с бедностью, расширение сотрудничества в области здравоохранения, в конце концов. Это сегодня очень актуально», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, форум «Валдай» проводится в Москве с 20 по 22 октября. Его центральная тема — «Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира».

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