Ново-Огарево, Московская область, , 18:39 — REGNUM Оценки ряда экспертов о том, что международные организации устарели в современных реалиях, неоправданны. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

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»Как глава государства, непосредственно работающий в той среде, которую вы описываете с экспертных позиций, не могу согласиться с тем, что существующую международную структуру надо полностью перестроить, а то и вовсе отбросить как устаревшие, устранить их», — заявил Путин.

«Напротив — важно сохранить все основные механизмы поддержания международной безопасности, доказавшие свою эффективность. Это ООН, Совет Безопасности и право вето его постоянных членов», — указал он.