Ново-Огарево, Московская область, , 18:34 — REGNUM Россию попытались списать со счетов после краха Советского Союза, однако она и сейчас имеет огромное значение для происходящих в мире событий. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

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»По сути, послевоенный миропорядок был создан тремя державами-победительницами: США, Советским Союзом и Великобританией. Изменилась роль Великобритании с этого времени, СССР вообще не существует, а Россию кто-то попытался вообще списать со счетов», — заявил Путин.

«Я уверяю вас, дорогие друзья, мы объективно оцениваем наши возможности: интеллектуальные, территориальные, экономические и военные, и сегодняшние возможности, и наш потенциал. И глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто ещё ждёт постепенного затухания России… нас в этом случае беспокоит одно — как бы не простудиться на ваших похоронах», — подчеркнул он.