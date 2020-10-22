Москва, , 18:32 — REGNUM Пора обсудить проблему неумеренного сверхпотребления, не ограничиваясь только вопросами экологии и изменения климата, заявил 22 октября президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Валдай».

По его мнению, проблема изменения климата подчеркивает важность проблемы ничем не ограниченного потребления.

«Я бы расширил дискуссию и обсудил еще и такую важную задачу, как отказ от неумеренного, ничем не ограниченного сверхпотребления в пользу рачительной и разумной достаточности», — сказал Владимир Путин.

«Здесь уже накопилось критическое напряжение. Мы это видим по изменению климата. Эта проблема требует реальных действий и гораздо большего внимания, она уже давно перестала быть сферой отвлеченных научных интересов и затрагивает практически каждого жителя Земли», — подчеркнул президент России.

Как сообщало ИА REGNUM, форум «Валдай» проводится в Москве с 20 по 22 октября. Его центральная тема — «Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира».

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