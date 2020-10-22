Киев, , 18:30 — REGNUM Нынешняя власть Украины делает все, чтобы стереть из памяти украинцев события Великой Отечественной войны и подвиг их предков.

Советские партизаны в освобождённом Киеве. 1943

Об этом в ходе визита в Кривой Рог (Днепропетровская область Украины, родной город президента Зеленского) сегодня, 22 октября, заявил депутат Верховной рады и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Оппозиционный политик подчеркнул, что намерен говорить об исторической памяти — точнее, о попрании исторической памяти, связанной с Великой Отечественной Войной, с теми, кто победил, с ветеранами и участниками боевых действий, тысячи которых еще остаются жить на Украине.

Медведчук рассказал, что буквально сегодня утром, когда он ехал в аэропорт, ему показали копию официального письма министерства образования Украины за подписью «некой» Любомиры Мандзий.

«Это заместитель министра… человек с нацистскими взглядами, смело можно об этом утверждать, которая заявила о том, что необходимо провести совещание со всеми педагогами на предмет преподавания истории в школах Украины. При этом предлагаются следующие термины: исторический период, начиная с 1919 по 1991 год считать оккупацией Украины со стороны Советского Союза. То есть — это годы советской оккупации!"Термин «Великая Отечественная Война» не употреблять… Привлекать к ответственности нерадивых учителей, к административной, дисциплинарной, вплоть до увольнения их с работы, если они будут нарушать вот эти принципы», — отметил он.

Политик подчеркнул, что те чиновники, которые сегодня пытаются переписать историю, недостойны находиться на своих местах.

«Вдумайтесь! Я это говорю сегодня в Кривом Роге. Это происходит не при Порошенко. Это уже происходит при президенте Зеленском. Я сейчас не буду рассказывать о тех кощунственных методах и действиях по дискриминации русского языка. Но вот мы сегодня находимся у святого места, у могилы, захоронения, у Вечного Огня, и в это время в стране происходят события, которые хотят не просто вычеркнуть, а перечеркнуть ту победу, тот период жизни Украины в составе Советского Союза. Это делают люди, которые никчемные по своему образованию, которые не достойны того, чтобы находиться на должностях. Но команда Зеленского привела именно такую команду во власть», — подчеркнул Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что буквально 21 октября кабинет министров Украины заменил термин «Великая Отечественная война» на «Вторая мировая война» в завещаниях и доверенностях.

Любомира Мандзий является уроженкой Львова и весной занимался пост и.о. министра образования Украины.