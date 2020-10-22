Москва, , 18:23 — REGNUM Законопроект, запрещающий звуковую рекламу на жилых домах, внесла в Госдуму Дума Астраханской области, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

Поправками предлагается прописать в законе «О рекламе», что «распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтированного и расположенного на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, не допускается».

В настоящее время в целях охвата наибольшей аудитории потенциальных потребителей рекламораспространители зачастую используют звукоусиливающую аппаратуру в непрерывном режиме, когда рекламный звуковой ролик после окончания вновь воспроизводится, и так непрерывно в течение всего дня, отмечают авторы.

«Фактически звуковая реклама становится навязчивой и отрицательно влияющей на условия работы и досуг граждан. В связи с этим растет социальная напряженность, так как жители домов, расположенных на территориях, прилегающих к торговым площадкам, вынуждены в течение всего дня прослушивать одну и ту же рекламную информацию непрерывно», — обеспокоены парламентарии.