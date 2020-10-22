Ново-Огарево, Московская область, , 18:22 — REGNUM Гражданское общество в России может развиваться только на собственной, самостоятельной основе. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

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»Настоящую демократию и гражданское общество невозможно импортировать. Много раз об этом говорил. Они не могут являться продуктом деятельности иностранным доброжелателей, даже если те якобы хотят как лучше, — заявил Путин. — В теории это, наверное, возможно. В теории. Но если откровенно, я, честно говоря, с таким ещё не сталкивался и не очень-то в это верю. Мы видим, как функционируют такие завозные модели демократии. Это просто оболочка, фикция, как правило. Фикция, лишённая внутреннего содержания, даже подобия суверенитета. У народа, если реализуется такая схема, реально ничего не спрашивают. А руководители соответствующие — не более чем вассалы, а за вассала, как известно, всё решает господин», — указал он.

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