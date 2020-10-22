Киев, , 18:20 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что с помощью опроса граждан, запланированного на 25 октября, он хочет «почувствовать народ».

Об этом он сообщил в интервью центральным телеканалам, показанному вечером 22 октября.

«Меня очень интересует и мне очень важно мнение людей», — заявил Зеленский.

Он напомнил, что пункт «народовластие» является одним из ключевых в его предвыборной программе.

«Вы знаете, что уже готов ко второму чтению закон о референдуме на Украине. Поэтому такие вопросы для меня очень важны лично», — отметил президент.

Вместе с тем Зеленский подтвердил, что результаты всеукраинского опроса 25 октября не будут иметь юридических последствий, но он планирует использовать полученные данные для своих будущих предложений депутатам.

ИА REGNUM напоминает, что о проведении всеукраинского опроса 25 октября Зеленский объявил 13 октября. Граждане Украины должны ответить на пять «очень важных» политических вопросов. Большинство экспертов считает, что таким образом президент пытается улучшить результат «Слуги народа» на местных выборах.