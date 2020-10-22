Москва, , 18:15 — REGNUM Владимир Путин посоветовал странам, ждущим «затухания» России, обратить внимание на организацию их будущих похорон.

Об этом президент России Владимир Путин заявил 22 октября в ходе выступления на форуме «Валдай».

»Укрепляя нашу страну, глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России: нас в этом случае беспокоит только одно — как бы не простудиться на ваших похоронах», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, форум «Валдай» проводится в Москве с 20 по 22 октября. Его центральная тема — «Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира».