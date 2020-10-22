Москва, , 18:03 — REGNUM Любые испытания страна сможет преодолеть вместе, заявил 22 октября президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Валдай».

Президент напомнил, что во время пандемии коронавируса в России боролись за жизнь каждого человека.

«Как бы то ни было трудно, мы вместе преодолеем все испытания», — отметил Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, форум «Валдай» проводится в Москве с 20 по 22 октября. Его центральная тема — «Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира».

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