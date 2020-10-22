Ново-Огарево, Московская область, , 18:02 — REGNUM Только сильное государство способно противостоять таким угрозам, как эпидемия коронавируса. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

»Борьба с угрозой коронавируса показала, что эффективно действовать в кризисной ситуации может только дееспособное государство вопреки рассуждениям тех, кто утверждал и утверждает, что роль государства в глобальном мире сокращается, а в перспективе оно вообще будет заменено какими-то другими формами социальной организации», — заявил Путин.

«Да, это возможно, когда-то в отдалённой перспективе всё будет меняться. Всё течёт и изменяется. Но сегодня роль и значение государства важны. Мы всегда считали сильное государство базовым условием развития России и вновь убедились, что были правы, когда кропотливо занимались восстановлением и укреплением государственных институтов после упадка, а порой и полного разрушения в 90-е годы», — подчеркнул он.

Читайте развитие сюжета: Путин: мы вместе преодолеем все испытания