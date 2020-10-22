Москва, , 18:01 — REGNUM Украинская власть, лишив крымчан пресной воды, наглядно продемонстрировала свою ненависть к жителям российского полуострова. Об этом заявила 22 октября депутат Государственной думы Наталья Поклонская («Единая Россия»), сообщает ИА REGNUM.

«Очень наглядно последователи безумия «Революции достоинства» в Украине продолжают отторгать и разрывать любую связь с людьми и здравым смыслом. Лишив миллионы людей пресной воды, украинская власть демонстрирует свою ненависть к нам — крымчанам», — считает Поклонская.

По мнению депутата, если бы в марте 2014 года не состоялся исторический референдум, выступивших против новой киевской власти жителей Крыма могло ждать физическое уничтожение.

«Назвали бы нас страшными сепаратистами и в рамках АТО ликвидировали. Конечно, сказали бы, что все крымчане (2,5 млн людей) — это агенты Путина», — отметила депутат.

Поклонская также призвала президента Украины Михаила Зеленского в следующий раз, поздравляя всех украинцев с Новым годом, не забыть сказать, что жители Крымского полуострова «никакого отношения к этой стране не имеют (и крымские татары тоже — за исключением избранных), так как украинская власть не признаёт этих людей за людей».

Как сообщало ИА REGNUM, после вхождения полуострова в состав России по итогам всенародного референдума в 2014 году власти Украины перекрыли Северо-Крымский канал, который обеспечивал крымчан пресной водой.