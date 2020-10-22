Белград, , 18:07 — REGNUM Несколько сотен сотрудников туристических агентств из разных уголков Сербии 22 октября собрались около полудня перед зданием правительства в Белграде, чтобы обратить внимание властей на своё затруднительное материальное положение, в котором они оказались в связи с пандемией коронавируса и потерей лицензий на работу. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

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Туроператоры Сербии требуют, чтобы в течение месяца государственный фонд развития, привлекая дополнительные средства для поддержания сектора туризма, разрешил проблемы турагентов в соответствии с чрезвычайной процедурой.

Они также требуют оказать им срочную грантовую помощь, размеры которой, в зависимости от типа лицензии, будут варьироваться от 10 000 долларов США для субагентов до 50 000 долларов США для организаторов поездок с лицензией A-40.

Другое требование касается списания налоговых обязательств и обязательных отчислений в государственный бюджет на восемь месяцев вперёд.

Туроператоры также требуют введения моратория на погашение обязательств перед банками сроком от шести до девяти месяцев, а также отсрочку уплаты налогов на имущество предприятия и корпоративного подоходного налога на время действия чрезвычайных мер.