Белград, , 23:39 — REGNUM Встреча с патриархом Иринеем запланирована у российского министра иностранных дел Сергея Лаврова во время его планируемого визита в Белград 28 — 29 октября, сообщает 22 октября RTS.

Как сообщало, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее анонсировала визит Лаврова в Сербию, во время которого глава российской дипломатии встретится с сербским президентом Александром Вучичем.

Напомним, ранее Лавров отменил визит в Хорватию.

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