Ново-Огарево, Московская область, , 17:55 — REGNUM Пандемия показала, даже в технологически продвинутом XXI веке человечество всё ещё может оказаться беззащитным перед не самыми значительными угрозами. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

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"Пандемия напомнила о хрупкости человеческой жизни. Трудно было представить, что в технологически продвинутом нашем XXI веке даже в самых благополучных, состоятельных странах человек может оказаться беззащитным перед, казалось бы, не такой уж и фатальной инфекцией, не такой уж и страшной угрозой», — заявил Путин.Жизнь показала, что дело не только в уровне развития медицинской науки и её подчас фантастических достижениях, продолжил президент.

«Оказалось, что не менее, а может быть и гораздо важнее другое — организация и доступность системы массового здравоохранения, ценности взаимопомощи, служения и самопожертвования, вот что важно оказалось. Ответственность, собранность и честность власти, её готовность воспринимать запрос общества и одновременно чётко, аргументированно объяснять логику и последовательность принимаемых мер, чтобы не дать страху побороть и разобщить общество, а, напротив, вселить уверенность — что как бы ни было трудно, мы вместе преодолеем все испытания», — пояснил он.