Москва, , 17:54 — REGNUM Сила государства заключается в доверии граждан к нему, заявил 22 октября президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Валдай».

»Сила государства — не в тотальном контроле, не в ущемлении гражданской активности, а в доверии граждан», — сказал Владимир Путин

Как сообщало ИА REGNUM, форум «Валдай» проводится в Москве с 20 по 22 октября. Его центральная тема — «Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира».

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