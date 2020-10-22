Москва, , 17:51 — REGNUM Продолжаю считать ненормальным положение, при котором из-за закрытия воздушного пространства вокруг Армении наша военная база в Гюмри оказывается заложником блокады Республики Армения. Так прокомментировал журналисту ИА REGNUM депутат Госдумы (фракция «Единая Россия»), директор Института стран СНГ Константин Затулин вышедший сегодня на сайте НСН 21 октября материал, распространившийся в десятках сайтов под условным заголовком «В Госдуме не исключили десантной операции в Карабахе» со ссылкой на высказанное им мнение.

Как подчеркнул, Затулин, «во избежание недоразумений хотел бы заявить, что в разговоре с корреспондентом НСН я несколько раз подчеркнул, что, по-моему, речь может идти об усилении нашего военного присутствия в Республике Армения, а не на территории Карабаха, и проведении для этого необходимых действий на фоне расширяющейся войны на Кавказе, в которую всё больше вовлекается соседняя Турция.

Российская Федерация устами Президента В.В. Путина уже высказалась по поводу того, что Россия выполняла и будет выполнять свои союзнические обязательства в отношении Армении, членствующей в Организации Договора коллективной безопасности».

Безусловно, как отметил директор Института стран СНГ, прибегать или не прибегать к дополнительным мерам укрепления безопасности нашего союзника — может быть следствием отклика на его обращение, которого, насколько мне известно, нет, а также решения Верховного главнокомандующего и Министерства обороны. Для меня, как эксперта, ясно, что такая мера как усиление российского военного присутствия в регионе, в силу неблагоприятного развития ситуации, не может быть исключена».