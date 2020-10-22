Ново-Огарево, Московская область, , 17:50 — REGNUM Эпидемия коронавируса не ослабевает и создаёт предпосылки для резких изменений во всех сферах жизни. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

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»Коронавирус не отступил, к сожалению, и представляет до сих пор серьёзную угрозу. И, вероятно, такой тревожный фон у многих лишь усиливает ощущение, что начинается какое-то совсем другое время. Что мы не просто на пороге кардинальных перемен, а эпохи тектонических сдвигов, причём во всех сферах жизни», — заявил Путин.

В настоящее время стремительно, «по экспоненте» набирают скорость процессы, о которых не раз шла речь на заседаниях Валдайского клуба раньше, указал президент.

«Ну, например, шесть лет назад, в 2014 году, в ходе дискуссии на тему «мировой порядок и новые правила или игра без правил»… мы тогда дискутировали на эту тему, говорили, что теперь игра без правил, к сожалению, как представляется, выглядит всё устрашающе и более устрашающе — иногда как свершившийся факт», — отметил он.

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