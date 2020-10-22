Киев, , 17:49 — REGNUM Крупнейший государственный банк Украины «Приватбанк» планирует еще в этом году начать судебную тяжбу из-за долга футбольного клуба «Динамо» Киев в размере 20 млн долларов с семьей Суркисов (основные акционеры футбольного клуба).

Об этом 22 октября сообщило издание «Лига» со ссылкой на источники.

В материале говорится, что на данном этапе банк не комментирует этот долг и планы, ссылаясь на банковскую тайну.

Вместе с тем, СМИ выяснилось, что клуб должен «Приватбанку» почти 17 млн долларов, плюс есть еще личный долг Игоря Суркиса — около 5 млн долларов.

По информации собеседников издания, знакомых с позицией банка, «Приватбанк» выставит им счета уже до конца этого года.

В «Динамо» обнародованную информацию пока не прокомментировали.

ИА REGNUM напоминает, что 19 октября эксперты заявили, что футбольный клуб «Динамо» (Киев), как юридическое лицо, в том виде, в котором оно сейчас находится, может прекратить свое существование.

В этом сезоне впервые за много лет «Динамо» (Киев) играет на групповом этапе Лиги Чемпионов.