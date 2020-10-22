Ново-Огарево, Московская область, , 17:44 — REGNUM В России с самого начала эпидемии коронавирусной инфекции во главу угла была поставлена жизнь и безопасность каждого человека. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

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"В России с самого начала эпидемии во главу угла мы поставили главную ценность — жизнь и безопасность людей. И это был осознанный выбор, продиктованный культурной, духовной традицией нашего народа. Его сложнейшей, порой драматической историей», — заявил Путин.

«Если вспомнить, какие колоссальные демографические потери мы понесли в XX веке, у нас другого пути и не было, кроме как биться, сражаться за каждого человека, за будущее каждой российской семьи. Поэтому мы делали всё, чтобы сберечь здоровье и жизни граждан, помочь родителям и детям, людям старших поколений, тем, кто потерял работу, максимально сохранить занятость, свести к минимуму ущерб в экономике», — указал он.