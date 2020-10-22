Ново-Огарево, Московская область, , 17:39 — REGNUM Эффект эпидемии коронавируса на развитие человечества предстоит глубоко осмыслить. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

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"Нам ещё предстоит глубоко осмыслить, как эпидемия повлияла и повлияет на настоящее и будущее человечества. В противостоянии этой угрозе международное сообщество пытается предпринять определённые действия, мобилизоваться, и кое-что совместно уже делается», — заявил Путин.

«Однако сразу хочу сказать: далеко не всё то, что надо бы и необходимо было бы сделать перед лицом такого общего колоссального вызова. И эти упущенные возможности — также предмет для откровенной международной дискуссии», — указал он.