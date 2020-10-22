Киев, , 17:39 — REGNUM Лидеры партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» сегодня, 22 октября, в Кривом Роге (Днепропетровская область Украины, родной город нынешнего президента Владимира Зеленского) приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 76-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков.

Советские солдаты освобождают Украину. 1944

Об этом сообщает пресс-служба политсилы, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Сегодня мы вместе с руководством областной и городской партийной организации прибыли на этот праздник, чтобы подчеркнуть нашу память о погибших на фронтах Великой Отечественной войны… Поздравляю всех вас, уважаемые друзья, коллеги, участники боевых действий, ветераны Великой Отечественной войны, с великим праздником — праздником освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков», — заявил в приветственной речи народный депутат, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Политик напомнил, что, несмотря на сопротивление нынешней власти и праворадикальных организаций, на их попытки переписать историю и замолчать подвиг народа во время Великой Отечественной войны, партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» каждый год 9 мая организовывает празднование великого Дня Победы, чтит память погибших, чествует ветеранов.

«Здесь, из уст руководителя ветеранской организации, прозвучали горькие для нас слова о том, как попирается память о Победе в Великой Отечественной войне, как пытаются переписать историю войны, стереть из памяти заслуги победителей и великий подвиг, совершенный советским народом, украинцами, миллионы которых погибли в годы Великой Отечественной… Поэтому именно 9 мая «Оппозиционная платформа — За жизнь» объявила о создании общественного движения «Украинский фронт защиты исторической памяти», которое должно сохранить в памяти поколений величайший подвиг XX столетия, совершенный советским народом, украинцами в составе советского народа, участниками боевых действий и теми, кто ковал великую Победу в тылу», — сказал он.

В завершение речи Медведчук заверил, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» делает все возможное для сохранения памяти о подвиге народа во время Великой Отечественной войны.

«Мы делаем все необходимое, чтобы пресечь попытки провокаторов, пытающихся переписать историю… Уверен, что нам под силу не просто не забыть тот величайший подвиг, а и передать будущим поколениям, что произошло 9 мая 1945 года, что было 28 октября 1944 года, какой ценой была достигнута эта победа. Мы об этом помним и будем помнить», — резюмировал политик.

ИА REGNUM напоминает, что с 2017 года власти Украины, в т.ч. нынешние, пытаются вообще уничтожить термин «Великая Отечественная война». В частности, буквально накануне стало известно, что на Украине могут начать наказывать учителей, которые используют на уроках понятие «Великая Отечественная война».

21 октября правительство Украины приняло ряд решений, убирающих термин «Великая Отечественная война» из очередных законодательных актов страны.