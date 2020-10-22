Вашингтон, , 17:38 — REGNUM Американская сторона занимается прямым нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия, сообщила 22 октября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам российского дипломата, Пентагон практикует тренировки, «связанные с вопросом подготовки и применения ядерного оружия», военных из тех стран, которые не связаны Договором о нераспространении ядерного оружия, поскольку у них самих этих вооружений нет.

Она подчеркнула, что это «является прямым, вопиющим нарушением статей 1 и 2 Договора о нераспространении ядерного оружия, а это подрывает его жизнеспособность».

Захарова заявила, что Штаты должны вернуть своё ядерное оружие на свою землю и ликвидировать инфраструктуры, которые позволяют Пентагону быстро развёртывать его на территории других государств.

Москва также настаивает, что американцы должны отказаться от учений, на которых ведётся подготовка и применение ядерного оружия личным составом стран, не обладающих ядерным оружием.

Напомним, неделю назад германский таблоид Bild опубликовал статью, согласно которой немцы совместно с союзниками по НАТО осуществляет тайную подготовку к ядерной войне в рамках операции «Стойкий полдень», используя истребители-бомбардировщики Tornado.

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