Брюссель, , 17:30 — REGNUM Европейский парламент вручил награду в области прав человека «отважным женщинам, видным политическим деятелям и деятелям гражданского общества», 22 октября сообщает агентство Reuters.

Светлана Тихановская Europarl.europa.eu

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В заявлении Европарламента перечислены десять деятелей белорусской оппозиции, в том числе лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская и писательница Светлана Алексиевич.

Европейская премия имени Сахарова, названная в честь создателя водородной бомбы, академика Андрея Сахарова, составляет 50 000 евро и вручается ежегодно.

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