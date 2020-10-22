Москва, , 17:22 — REGNUM Обвинители России в кибератаках выпали из рядов здравомыслящих политиков: это касается как обвинений в попытке России сорвать Олимпиаду в Токио, так и в массовой кибератаке на ряд стран.

Об этом сообщила 22 октября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя череду антироссийских заявлений, последовавших из США и из Великобритании в начале недели.

Захарова отметила, что пока «всё здравомыслящее мировое сообщество пытается наладить конструктивное сотрудничество в сфере международной информационной безопасности» и «найти пути преодоления киберпандемии», некоторые страны следуют своей привычной тактике «бездоказательных обвинений» в адрес России.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 октября заместитель американского генпрокурора обвинил «сотрудников ГРУ» в кибератаках на ряд учреждений в США, Франции, на Украине. В частности, заявлялось, что Россия вмешивалась в выборы президента США в 2016 г., а также в президентские выборы во Франции в 2017 г.

В этот же день британский МИД обвинил Россию в кибератаках, призванных сорвать Олимпиаду в Токио, которая планировалась в 2020 г. (перенесена на год из-за пандемии). В Японии отказались комментировать это провокационное заявление.

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