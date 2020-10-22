Брюссель, , 17:40 — REGNUM Депутаты Европарламента одобрили законодательные инициативы, направленные на устранение недостатки в проекте Закона о цифровых услугах (DSA), который должен быть представлен для обсуждения и принятия в декабре этого года.

Текущие правила ЕС для цифровых услуг остались в основном неизменными с момента принятия директивы об электронной торговле 20 лет назад. С помощью пакета новых законопроектов Европейский Союз стремится сформировать общие правила для цифровой экономики на уровне ЕС, а также установить стандарты для остального мира, как это было сделано в отношении защиты данных.

По словам депутатов Европарламента, все поставщики цифровых услуг из стран, не входящих в ЕС, должны соблюдать правила DSA, если их услуги предоставляются потребителям или пользователям в ЕС.

Должен быть установлен обязательный механизм «уведомления и действия», чтобы пользователи могли уведомлять так называемых онлайн-посредников о потенциально незаконном контенте или действиях. Это поможет онлайн-посредникам быстро отреагировать на такие уведомления и открыто демонстрировать действия, которые они предпримут в отношении потенциально незаконного контента.

Парламент призывает проводить четкое различие между незаконным контентом и вредоносным контентом (режим юридической ответственности должен касаться «незаконного контента» только в соответствии с определением, данным в законодательстве ЕС или национальном законодательстве).

Платформы не должны использовать фильтры загрузки или любую форму предварительного контроля контента. По словам депутатов Европарламента, окончательное решение о том, является ли контент законным или нет, должна принимать независимая судебная система, а не частные компании.

С вредоносным контентом, разжиганием ненависти и дезинформацией следует бороться посредством усиления обязательств по обеспечению прозрачности и оказания гражданам помощи в приобретении медийной и цифровой грамотности.

Принцип определения того, «что является незаконным в оффлайн режиме, а что — незаконным в онлайн», а также защита потребителей и безопасность пользователей должны стать «руководящими принципами» будущих положений DSA.

Платформам и онлайн-посредникам необходимо будет лучше выявлять и устранять ложные уведомдения, а также бороться с мошенниками, например, с продавцами фальшивого медицинского оборудования или опасными товарами в Интернете, как это произошло во время вспышки COVID-19.

Депутаты Европарламента также призывают к внедрению нового принципа «знай своего клиента», согласно которому платформы должны проверять и о станавливать мошеннические компании, использующие их услуги для продажи своих незаконных и небезопасных продуктов и контента.

Депутаты Европарламента добавляют, что конкретные правила для предотвращения (а не просто исправления) монополизации рынка крупными онлайн платформами, также должны быть представлены для того, чтобы открыть рынки для новых участников, включая малый и средний бизнес и стартапы.

Депутаты Европарламента хотят предоставить пользователям больший контроль над тем, что они видят в Интернете, в том числе возможность полностью отказаться от контента, и сделать их менее зависимыми от алгоритмов. Таргетированная реклама должна регулироваться более строго в пользу менее навязчивых форм рекламы, которые требуют меньше персональных данных и не зависят от предыдущего взаимодействия пользователя с контентом. Депутаты Европарламента также призывают Комиссию продолжить оценку вариантов регулирования целевой рекламы, включая поэтапный отказ от неё, ведущий к полному запрету.

Предстоящие изменения в DSA должны также предоставлять право на анонимное использование цифровых услуг, когда это возможно. Наконец, чтобы обеспечить соблюдение новых правил, Комиссия должна оценить вариант создания специального европейского юридического лица для соответствующего мониторинга и наложения штрафов.

Резолюция Комитета гражданских свобод посвящена вопросам основных прав. Комитет призывает к тому, чтобы удаление контента было «тщательным, соразмерным и недискриминационным», чтобы гарантировать свободу выражения мнений и информации, а также конфиденциальность и защиту данных. Депутаты Европарламента также отмечают, что отслеживание контента или информации, уязвляющей людей, проблематично, как и отслеживание распространения разжигающих ненависть высказываний и дезинформации, поэтому для этого от онлайн-платформтребуется раскрытиеполитики получения ими выручки.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ изменятся требования, предъявляемые работодателями к работникам