Степанакерт, , 16:47 — REGNUM За минувшие сутки в ходе боевых действий погибло еще 40 военнослужащих, сообщает 22 октября минобороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

В Нагорном Карабахе Nkrmil.am

Список погибших опубликован на официальном сайте военного ведомства республики.

По данным минобороны НКР, на 21 октября число погибших военных составляло 833.

С учетом нового списка жертв, количество погибших военных НКР составляет 873 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Обе стороны несут крупные потери, однако в Азербайджане информация о них засекречена.

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