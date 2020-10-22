Степанакерт, 22 октября 2020, 16:47 — REGNUM За минувшие сутки в ходе боевых действий погибло еще 40 военнослужащих, сообщает 22 октября минобороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР).
Список погибших опубликован на официальном сайте военного ведомства республики.
По данным минобороны НКР, на 21 октября число погибших военных составляло 833.
С учетом нового списка жертв, количество погибших военных НКР составляет 873 человека.
Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Обе стороны несут крупные потери, однако в Азербайджане информация о них засекречена.
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