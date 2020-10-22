Москва, 22 октября 2020, 16:41 — REGNUM Визит в Сербию будет нанесён российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым 28−29 октября, сообщила 22 октября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, храм Святого Саввы во Врачаре находится в Белграде и является одним из крупнейших в мире православных храмов. Российский президент Владимир Путин поручил координировать работы по оформлению внутреннего убранства храма Россотрудничеству.
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