Москва, , 16:33 — REGNUM Решение о продлении «дачной амнистии» Госдуме следовало принимать раньше. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Людям нужно дать возможность спокойно, без многочисленных походов к чиновникам, без судов и бумажной волокиты узаконить свои права на недвижимость. Только вот чтобы успокоить людей, решение о продлении «дачной амнистии» нужно было принимать раньше, но по некоторым причинам Государственная дума этого не сделала», — заявил Миронов.

Нынешняя «дачная амнистия» заканчивается 1 марта 2021 года, но до сих многие россияне так и не смогли пройти процедуру оформления из-за проблем с документами на дома и земельные участки, которые они получили и построили ещё в советское время.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2026 года.

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