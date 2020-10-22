Бишкек, , 16:32 — REGNUM За перенос сроков проведения парламентских выборов в Киргизии проголосовало большинство депутатов действующего парламента.

Карта-флаг Киргизии PavelD

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На внеочередной сессии было решено отложить выборы: в этом году их проводить не будут. Депутаты одобрили соответствующий законопроект.

Согласно документу, выборам должна предшествовать реформа избирательной системы. Предположительно, к весне 2021 года эта реформа должна быть доведена до конца — и только после неё будут определены сроки президентских и парламентских выборов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередные выборы в парламент Киргизии (Жогорку Кенеш) состоялись 4 октября 2020 г. Однако их итоги вылились фактически в переворот (в стране поменялась власть) и не были признаны.

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