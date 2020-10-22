Элиста, 22 октября 2020, 16:29 — REGNUM В Республике Калмыкия назначен начальник управления по охране объектов культурного наследия. Возглавлять ведомство доверено Камилю Маркееву. С ним будет заключён срочный служебный контракт. Соответствующий указ 22 октября подписал глава республики Бату Хасиков.
«Назначить Маркеева Камиля Александровича начальником управления по охране объектов культурного наследия Республики Калмыкия», — говорится в документе.
Ранее обязанности руководителя ведомства временно исполнял заместитель начальника управления по охране объектов культурного наследия Евгений Матвенов.