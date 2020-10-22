Варшава, , 16:26 — REGNUM Польский политолог Руслан Шошин в интервью для Polskie Radio 24 заявил, что, судя по всему, в Белоруссии ситуация идет к ожесточению противостояния между властью и оппозицией.

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»Все идет к накалу событий. Президент (Александр Лукашенко) полагается на силовиков — он встречается с лидерами силовых ведомств, и его риторика довольно жесткая», — подчеркнул эксперт.

Также он напомнил, что и риторика оппозиции становится жестче. Так, Светлана Тихановская поставила власти «Народный ультиматум» Александру Лукашенко покинуть президентский пост до 25 октября. Иначе 25 октября оппозиция грозит провести очень масштабную акцию протеста, а с 26 октября объявить общегосударственную забастовку на предприятиях. При этом, эксперт выразил уверенность, что Александр Лукашенко не пойдет на условия «Народного ультиматума».

«В каждом городе в социальных сетях есть революционные тематические подгруппы — режим не сможет остановить это, ему для этого пришлось бы отключить весь интернет», — заключил Шошин.