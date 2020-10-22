Брюссель, , 16:11 — REGNUM Подстрекательская риторика должна быть исключена из обсуждений ситуации в Нагорном Карабахе, сообщил 22 октября журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель European Parliament

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Это заявление он сделал после переговоров с армянским президентом Арменом Саркисяном, состоявшихся в Брюсселе сегодня, 22 октября.

Боррель заявил, что «подстрекательская и ксенофобная риторика» при обсуждении вопроса Карабаха должна быть исключена на всех уровнях и со всех сторон — в том числе из-за рубежа.

Боррель «Все субъекты, включая внешние стороны, должны воздерживаться от любых действий, которые могут привести к продолжению боевых действий и дальнейшим жертвам».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после заявления МИД Армении о необходимости выхода из нагорно-карабахского тупика через мирные переговоры — и никак иначе — в интернете возникла дискуссия, некоторые осудили такой подход, сочтя его «проявлением слабости».

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