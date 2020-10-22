Джакарта, , 16:05 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди рассказала о своей работе, связанной с усилиями по оказанию помощи правительству в преодолении пандемии, сообщает Kompas.

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По словам главы МИД Индонезии, с начала пандемии усилия правительства были направлены на оптимизацию цепочки поставок средств индивидуальной защиты и рабочей одежды.

Министерство иностранных дел Индонезии также проводит переговоры с представителями ряда стран для удовлетворения потребностей в лекарствах.

«При международной поддержке и содействии закуплено 1900 аппаратов ИВЛ», — отметила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии заявила, что государство продолжит защищать воды вблизи острова Натуна в Южно-Китайском море (ЮКМ).

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