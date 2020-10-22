Москва, , 16:02 — REGNUM Несмотря на то, что большинство мировых угроз носят трансграничный характер и потому противостоять им можно только вместе, ряд стран Запада не готовы наладить диалог с другими участниками общения на уровне государств. Об этом 22 октября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении к участникам Академического форума стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия Китай, ЮАР).

По словам главы МИД РФ, пандемия коронавируса показала, что большая часть угроз современного, глобализированного мира имеет четкий трансграничный характер и потому противостоять им можно только совместно, «на общепризнанной международно-правовой основе и при центральной координирующей роли ООН».

При этом Лавров уточнил, что, к сожалению, данную азбучную истину разделяют не все.

«Мы видим, как ряд западных государств во главе с США не демонстрируют готовность наладить взаимоуважительный диалог с другими участниками межгосударственного общения», — заявил он.

Также глава российского МИД указал, что данные страны всячески пытаются сдержать развитие новых мировых центров и наказать тех, кто пытается проводить свой внешнеполитический курс на самостоятельной основе, при этом продвигая вместо международного права западноцентричную концепцию «миропорядка, основанного на правилах».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что принципы более справедливого миропорядка, который основан на уважении норм международного права, будут отстаивать страны объединения БРИКС.