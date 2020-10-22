Киев, 22 октября 2020, 16:16 — REGNUM Национальная полиция Украины попросила не применять насилие в отношении волонтёров, которые будут проводить в день выборов опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк 22 октября во время брифинга.
Как сообщил глава Нацполиции Киева Вадим Крищенко, правоохранители будут приезжать на вызовы, связанные с проведением опроса, но не будут ему препятствовать.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители крупнейших социологических агентств Украины заявили, что не знают, какая именно структура будет проводить опрос людей на выходе с избирательных участков.
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