Киев, , 16:16 — REGNUM Национальная полиция Украины попросила не применять насилие в отношении волонтёров, которые будут проводить в день выборов опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк 22 октября во время брифинга.

«Высказывайте свою позицию в СМИ, обращайтесь в суд. Мы предостерегаем от любых методов физического воздействия, от любого насилия и любых провокаций по отношению к этим людям», — сказал он.

Как сообщил глава Нацполиции Киева Вадим Крищенко, правоохранители будут приезжать на вызовы, связанные с проведением опроса, но не будут ему препятствовать.

«Полиция, конечно, будет реагировать, это наша обязанность. Мы будем регистрировать на все вызовы, заявления и сообщения, и давать им правовую оценку», — добавил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители крупнейших социологических агентств Украины заявили, что не знают, какая именно структура будет проводить опрос людей на выходе с избирательных участков.

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