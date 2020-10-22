Джакарта, , 15:47 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что государство продолжит защищать воды вблизи острова Натуна в Южно-Китайском море (ЮКМ), сообщает CNN Indonesia.

Ретно Марсуди заявила, что Индонезия и другие страны Юго-Восточной Азии заняли твердую позицию, чтобы отклонить различные морские претензии в спорных водах.

«Во время пандемии Индонезия продолжает защищать воды Натуны», — заявила глава МИД Индонезии 22 октября 2020 года.

Ретно Марсуди заявила, что в вопросе суверенитета дипломатия работает для предотвращения действий, которые могут нанести ущерб территориальной целостности Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Майк Помпео отправится с визитом в Индонезию.

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