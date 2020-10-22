Махачкала, , 15:47 — REGNUM Действующий глава дагестанского города Кизляр Александр Шувалов сохранил свой пост. На сессии депутатов городского собрания он был переизбран мэром на второй срок, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе администрации города.

Отмечается, что после конкурсных процедур с участием представителей администрации главы и правительства Дагестана, все 18 присутствующих депутатов проголосовали за кандидатуру действующего мэра. Вторым претендентом на пост был начальник одного из отделов горадминистрации Осман Алиев.

Александр Шувалов возглавляет Кизляр с января 2014 года. Перед этим он около 16 лет был депутатом городского собрания, в том числе в 2002—2006 годах занимал должность председателя собрания.