Москва, , 15:44 — REGNUM Комитет Госдумы по региональной политике предлагает правительству РФ компенсировать проезд пенсионерам-северянам к месту отдыха в Белоруссию и обратно, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

«У нас появилось еще одно пожелание в адрес правительства РФ. Мы хотели бы, чтобы нас поддержали для того, чтобы удовлетворить просьбу наших граждан — неработающих пенсионеров с тем, чтобы они могли получать компенсацию при выезде к месту отдыха и обратно на территорию нашего союзного государства — Белоруссии», — заявила первый зампред комитета Госдумы Валентина Пивненко («Единая Россия»).

Она обратила внимание на то, что отдых и оздоровление в Белоруссии очень востребован у граждан РФ.

Речь идет о компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховой пенсии по старости (с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости) или страховой пенсии по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Глава комитета Госдумы Николай Харитонов (КПРФ) подчеркнул, что отдых в Белоруссии обходится дешевле, чем, например, в Сочи (Краснодарский край).

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума уточняет компенсацию за проезд к отдыху для пенсионеров с Севера