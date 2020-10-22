Минск, , 15:45 — REGNUM В Белоруссии наблюдаются попытки сменить власть неконституционными методами, при этом очевидно внешнее небескорыстное влияние. Об этом директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сообщил 22 октября журналистам по итогам встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко.

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Нарышкин отметил, что протесты в Белоруссии ставят перед властью много вопросов. Предложение Лукашенко начать конституционную реформу — это один из ответов на такие вопросы.

Он добавил, что влияние извне на ситуацию в Белоруссии очевидно и оно небескорыстное. Это видят и в России, и в самой Белоруссии. Важным является сохранение политической стабильности, оно необходимо для развития государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября Нарышкин прибыл в Минск, где встретился с белорусским президентом Лукашенко.

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