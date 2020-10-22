Киев, , 15:44 — REGNUM Отсрочка или приостановка выполнения обязательств Украины перед Международным валютным фондом (МВФ) может существенно ухудшить инфляционные и девальвационные ожидания. Об этом заявил 22 октября глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко в ходе брифинга.

«Сотрудничество с Фондом является базовой предпосылкой для полноценного финансирования дефицита государственного бюджета», — напомнил он.

Чиновник добавил, что к сотрудничеству Украины с МВФ привязаны займы от других международных кредиторов.

«Эта поддержка необходима для быстрого восстановления украинской экономики», — добавил Шевченко.

По его оценке, сохранение сотрудничества с МВФ позволит Украине выполнять внешние обязательства и увеличить международные резервы Украины до $29−30 млрд.

Напомним, ранее стало известно, что во дворе Нацбанка Украины построили сельский домик неизвестного назначения.

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