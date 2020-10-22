Москва, , 15:29 — REGNUM Бессрочный вид на жительство в РФ получил экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден. Об этом 22 октября сообщает адвокат бывшего сотрудника АНБ Анатолий Кучерена.

«Сегодня Сноудену выдали вид на жительство на бессрочной основе», — приводит ТАСС слова адвоката Сноудена.

Также Кучерена уточнил, что его подзащитный пока не думал о возможности получения гражданства России.

При этом ранее юрист рассказал, что вид на жительство Сноудена заканчивался 15 апреля текущего года, однако он был продлен автоматически из-за пандемии коронавируса до 15 июня 2020 года, и, после окончания режима самоизоляции, экс-сотрудник АНБ подал документы на продление своего вида на жительство.

Напомним, в 2013 году бывший сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден сообщил о методах электронной слежки американских спецслужб, включая нелегальное прослушивание переговоров лидеров зарубежных государств. Спасаясь от преследования со стороны властей США им были направлены запросы на получение убежища к властям нескольких стран и также — в Россию, а 1 августа 2014 года Сноуден получил временный вид на жительство в РФ.