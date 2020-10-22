Сеул, , 15:27 — REGNUM 21 и 22 октября министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопросы двусторонних отношений. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

В рамках диалога Помпео пригласил южнокорейского дипломата посетить в ближайшем будущем Вашингтон, чтобы продолжить обсуждение ситуации на Корейском полуострове, а также региональных и глобальных вопросов.

Подробности диалога не раскрываются, однако известно, что Кан Гён Хва также обратилась к американскому коллеге с просьбой поддержать кандидатуру министра торговли Южной Кореи Ю Мён Хи на пост главы Всемирной торговой организации (ВТО).

Первоначально Майк Помпео намеревался посетить Южную Корею с 7 по 8 октября, однако из-за диагностирования коронавируса у президента США Дональда Трампа зарубежную поездку пришлось отложить.