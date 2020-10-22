Киев, , 15:31 — REGNUM Власти Украины считают «незаконными» раскопки, которые российские археологи проводят в Крыму в районе Альминской долины и в Севастополе. Об этом говорится в сообщении украинского МИД, опубликованном 22 октября.

МИД Украины выразил России решительный протест в связи с раскопками, которые проводятся в рамках проекта «Крымская война». В 1854 году в долине реки Альмы произошла битва между русскими и английскими войсками, названная Альминской.

«Россия должна прекратить все незаконные археологические раскопки и земляные работы на территории Альминской долины и в городе Севастополь», — говорится в сообщении.

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