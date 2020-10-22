Брюссель, , 15:19 — REGNUM Уже в ближайшее время Евросоюз и Соединённые Штаты запустят специальный постоянный формат консультаций об отношениях Запада с Китаем. Об этом сегодня, 22 октября, на брифинге в Еврокомиссии заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

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По его словам, которые приводит ТАСС, запуск консультаций по КНР между внешнеполитической службой ЕС и Госдепом США, будет подтверждён 23 октября в ходе переговоров верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля с госсекретарем США Майком Помпео.

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Как сообщало иа, ранее американский публицист, профессор Роберт Каплан заявил, что США необходимо срочно осуществить перезагрузку своего китайского курса, который, в противном случае, можно привести к катастрофическим последствиям. Эксперт отметил, что за последние четыре года отношения между Вашингтоном и Пекином не только резко ухудшились, но и стали носить резко непрагматический и эмоциональный характер. Такое развитие событий слишком опасно, чтобы можно было позволить ему продолжаться.

Напомним, в июле 2020 года госсекретарь США Майк Помпео призвал страны мира сделать выбор между «свободой и тиранией», имея ввиду выбор между США и Китаем. Он выступил за прекращение «слепого взаимодействия» с Китаем и призвал «свободные нации одержать верх над угрозой» того, что он назвал «новой тиранией» со стороны КНР.

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