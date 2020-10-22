Москва, , 15:15 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, продлевающий «дачную амнистию» еще на пять лет, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

Предлагается продлить на пять лет, до 2026 года, срок упрощенного порядка оформления прав граждан на дома (индивидуальные жилые дома и садовые дома), построенные на садовых земельных участках, участках для ИЖС и личного подсобного хозяйства.

Оформление прав будет осуществляться при наличии права на земельный участок — на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости. Все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно.

Для исключения случаев строительства на таких участках домов, не соответствующих установленным требованиям к объектам ИЖС, законопроектом предусматривается, что индивидуальный жилой дом или садовый дом должны соответствовать параметрам объекта ИЖС, определенным Градостроительным кодексом.

Также предлагается продлить на пять лет срок действия положений о возможности направления уведомлений о строительстве жилых домов, строительство которых было начато до 4 августа 2018 года (то есть до введения уведомительного порядка).

Отдельные положения «дачной амнистии», речь идет об упрощенном порядке оформления прав на жилые и садовые дома, расположенные на садовых земельных участках, — закончат свое действие 1 марта 2021 года.

Амнистия действует уже 14 лет — с 1 сентября 2006 года.

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