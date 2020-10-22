Москва, , 15:13 — REGNUM Законопроект, уточняющий условия компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха и обратно, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

Предлагается изменить действующие условия компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховой пенсии по старости (с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости) или страховой пенсии по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Предусматривается возможность получения компенсации в случае выбора места отдыха не только на территории РФ, но и за ее пределами. Такая компенсация по-прежнему будет предоставляться один раз в два года, при этом компенсироваться будет только проезд по территории РФ.

Сейчас пенсионеры-северяне, имеющие право выбора места отдыха, обращаются в суды для компенсации проезда по территории России и выигрывают в 98% случаях, отметил депутат Госдумы Николай Харитонов (КПРФ).

В ходе дискуссии в Госдуме звучала поддержка предложения по введению бесплатного проезда для таких пенсионеров к месту отдыха в Белоруссию.

«Мы с Белоруссией — союзное государство», — привела аргумент депутат Госдумы Раиса Кармазина («Единая Россия»).

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