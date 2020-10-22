Путин назвал неинтересными устремления Эрдогана по Крыму
Позиция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму не имеет значения, поскольку интересы России надёжно защищены, заявил 22 октября президент России Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
В Армении назвали обобщёнными данные Путина о погибших в Карабахе
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» назвал обобщённые цифры погибших в Нагорном Карабахе, заявил 23 октября журналистам представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
Путин считает преждевременным вопрос о своём президентстве после 2024 года
Вопрос о продолжении работы на посту главы государства после 2024 года назвал преждевременным президент России Владимир Путин, выступая 22 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
Путин назвал бредовыми санкции Запада «за Крым»
От санкции против России «за Крым» страдают сами крымчане, и при этом вводящий эти санкции Запад говорит, что крымчане — «жертвы аннексии». К тому же санкции вводятся за то, что крымчане выбрали быть с Россией. То есть их наказывают за их волеизъявление. Говорить о том, что такие санкции правомочны, было бы бредом, заявил 22 октября президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».
Путин о военном союзе с Китаем: теоретически можно такое представить
Исключать возможности военного союза России и Китая не нужно, заявил 22 октября президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».
Россия ответит на размещение ракет США в Азии — Путин
Оценив возможные угрозы от размещения американских ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Россия отреагирует соответствующим образом, заявил 22 октября президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».
По словам российского лидера, в зависимости от угроз «мы будем предпринимать ответные меры по обеспечению нашей безопасности».
Почти ничего не существует. Путин оценил экономику Украины
На Украине после нескольких госпереворотов такое состояние экономики, как будто по стране прошла целая серия пандемий, сообщил 22 октября президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
Отрасли промышленности, созданные поколениями граждан Советского Союза, гордость СССР и самой Украины, — прекратили своё существование, отметил российский президент.
Путин: Лукашенко не мог позволить себе локдаун в экономике Белоруссии
Александр Лукашенко прекрасно понимал всю опасность коронавируса, но признавался, что не может ввести ограничительные меры, так как это повлечёт серьёзные последствия для экономики Белоруссии, рассказал Владимир Путин.
Путин: мир держится на договорах по контролю над гонкой вооружений
Без договоров по контролю над вооружениями мир обречён, заявил 22 октября президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».
Путин: если США хотят видеть Китай в СНВ-3, то пусть добиваются сами
Участие Китая в договоре типа СНВ-3 не должно становиться проблемой для России, заявил 22 октября президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».
Путин: инфляция в 2020 году должна уложиться в целевой показатель 4%
Инфляция в России по итогам 2020 года должна уложиться в рамки целевого показателя в 4%, заявил Владимир Путин.
Путин призвал к гармоничным отношениям человека и природы
Человек по-прежнему не защищён от многих природных катаклизмов, при этом многие из них вызваны антропогенным вмешательством. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Никаких сокращений армии не планируется — Путин
Сокращений численности Вооруженных сил России не планируется, а все предложения Минфина РФ на эту тему — не более чем дискуссия, заявил 22 октября президент России Владимир Путин на форуме «Валдай».
Путин осудил западные санкции против Сирии
Санкции Запада против Сирии, особенно в период пандемии, — это дополнительное бремя для сирийского народа, а не для руководства страны, заявил 22 октября президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».
Путин не исключил продления налоговых льгот для бизнеса
Льготы по налогам для бизнеса в России могут быть продлены, заявил Владимир Путин.
Человечество, утратив нравственность, теряет смысл существования — Путин
Размывание нравственных ценностей и ориентиров сопровождается потерей у человечества смысла существования, заявил 22 октября президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Валдай».
По мнению президента России, это нужно исправлять и начинать с себя.
Человечеству предстоит осознать, в чём состоит его миссия — Путин
Человечество столкнулось с серьёзным размыванием нравственных ценностей и потерей ощущения смысла собственного существования. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Путин заявил о важности сохранения права вето в ООН
Право вето и другие доказавшие свою эффективность механизмы ООН должны быть сохранены, заявил 22 октября президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».
Существуют проблемы, требующие общемирового внимания — Путин
Расширение международного сотрудничества актуально не только для сферы здравоохранения, заявил 22 октября президент России Владимир Путинв ходе выступления на форуме «Валдай».
По его словам, в мире существует много проблем, требующих общемирового внимания.
Путин: мир должен отказаться от эгоизма и бездумного потребления
Президент России Владимир Путин надеется, что страны мира смогут консолидироваться и бороться с настоящими, а не мнимыми угрозами.
Застоялые проблемы Сирии и Ливии нужно решать системно — Путин
К таким затянувшимся конфликтам, как в Сирии и в Ливии, нужен системный подход, заявил 22 октября президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай». Давая оценку факторам периодического «возвращения» старых, существующих годами, международных конфликтов, глава государства отметил, что, например, нагорно-карабахский конфликт «никуда не делся».
Путин: нужно сохранить основные механизмы поддержания безопасности в мире
Оценки ряда экспертов о том, что международные организации устарели в современных реалиях, неоправданны. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Мы объективно оцениваем наши возможности» — Путин о роли России в мире
Россию попытались списать со счетов после краха Советского Союза, однако она и сейчас имеет огромное значение для происходящих в мире событий. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Путин призвал к отказу от сверхпотребления и к разумной достаточности
Пора обсудить проблему неумеренного сверхпотребления, не ограничиваясь только вопросами экологии и изменения климата, заявил 22 октября президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Валдай».
По его мнению, проблема изменения климата подчеркивает важность проблемы ничем не ограниченного потребления.
Путин: киберпространство может стать площадкой доверия между странами
Мировому сообществу необходимо работать над тем, чтобы добиваться бесперебойной и безопасной работы киберпространства, заявил Владимир Путин.
Путин сравнил с пустой оболочкой завозные модели демократии
«Завозные» модели демократии — это фикция, так страна не приобретает, а теряет суверенитет, заявил 22 октября президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».
«Настоящую демократию импортировать невозможно» — Путин
Гражданское общество в России может развиваться только на собственной, самостоятельной основе. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Путин призвал отличать голос народа от «закулисных нашёптываний»
Гражданское общество будет играть ключевую роль в развитии России, однако его невозможно импортировать из-за рубежа. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Путин ждущим «затухания» России: «Не простудиться бы на ваших похоронах»
Владимир Путин посоветовал странам, ждущим «затухания» России, обратить внимание на организацию их будущих похорон.
Об этом президент России Владимир Путин заявил 22 октября в ходе выступления на форуме «Валдай».
«Я в очередной раз испытываю чувство гордости за Россию» — Путин
Российское общество продемонстрировало большую самоотверженность в борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Путин: США уже не могут претендовать на исключительность
Китай и Германия движутся к статусу сверхдержав, США в сегодняшних условиях уже не могут претендовать на исключительность, заявил Владимир Путин.
Путин пояснил, в чём заключается сила государства
В России возможно только сильное государство для того, чтобы отвечать геополитическим вызовам и эффективно бороться с такими проблемами, как эпидемии. Однако сила государства заключается отнюдь не в тотальном контроле над гражданами. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Путин: мы вместе преодолеем все испытания
Любые испытания страна сможет преодолеть вместе, заявил 22 октября президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Валдай».
Президент напомнил, что во время пандемии коронавируса в России боролись за жизнь каждого человека.
Путин: влияние пандемии на человечество ещё только предстоит осмыслить
Влияние пандемии коронавируса на настоящее и будущее человечества ещё только предстоит осмыслить, заявил президент России Владимир Путин.
Путин назвал главную силу любого государства
Сила государства заключается в доверии граждан к нему, заявил 22 октября президент России Владимир Путин в ходе выступления на фруме «Валдай».
"Сила государства — не в тотальном контроле, не в ущемлении гражданской активности, а в доверии граждан», — сказал Владимир Путин.
Пандемия напомнила о хрупкости человеческой жизни — Путин
Пандемия показала, даже в технологически продвинутом XXI веке человечество всё ещё может оказаться беззащитным перед не самыми значительными угрозами. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Коронавирус не отступил и представляет серьёзную угрозу» — Путин
Эпидемия коронавируса не ослабевает и создаёт предпосылки для резких изменений во всех сферах жизни. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Путин объяснил избранный Россией путь борьбы с эпидемией коронавируса
В России с самого начала эпидемии коронавирусной инфекции во главу угла была поставлена жизнь и безопасность каждого человека. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Путин призвал задуматься о влиянии эпидемии на будущее человечества
Эффект эпидемии коронавируса на развитие человечества предстоит глубоко осмыслить. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».