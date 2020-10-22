Пора обсудить проблему неумеренного сверхпотребления, не ограничиваясь только вопросами экологии и изменения климата, заявил 22 октября президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Валдай».

По его мнению, проблема изменения климата подчеркивает важность проблемы ничем не ограниченного потребления.