Москва, , 15:02 — REGNUM Меркель попала в политическую ловушку, допустив в своей риторике отравление Навального как свершившийся факт без доказательств и соответствующего расследования, считают аналитики института «РУССТРАТ».

По мнению авторов аналитического доклада «Бита ли карта Навального: кто стоит за игрой против России?», она попыталась лавировать между центрами и группами влияния у себя в стране и за рубежом.

«Берлин находится в точке перегиба. С одной стороны, он превратился в прямого противника США. С другой, он является главной точкой сборки новой Европы взамен разваливающемуся Евросоюзу», — говорит глава Института «РУССТРАТ» Елена Панина, представившая аналитическое исследование.

Авторы доклада полагают, что сохранить геополитическое значение Германия может, только укрепив связи с Россией: «тогда Берлин сохраняется и как поставщик энергоресурсов для ЕС, остающегося рынком сбыта германских промышленных товаров, и как фактор поддержки германской политической линии в Европе».