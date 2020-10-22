Вашингтон, , 14:57 — REGNUM В России уже наверное думают, что граждане США «чокнутые». Такое предположение в шуточной форме в ходе выступления на предвыборном митинге в Северной Каролине сделал президент США Дональд Трамп.

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Речь шла об обвинениях в адрес Москвы в вероятной причастности к истории с электронной перепиской сына кандидата в президенты от Демократической партии, бывшего вице-премьера США Джозефа Байдена Хантера, которая была обнаружена на его ноутбуке.

«Этот ноутбук — это катастрофа для них… Он вроде забыл забрать его, — сказал глава Белого дома, слова которого приводит РАИ Новости. — И потом Шифф (председатель комитета палаты представителей США по разведке Адам Шифф — прим. ИА REGNUM) говорит, это сделала Россия, это Россия. Россия, Россия… Они, наверное, думают, что мы самые чокнутые люди».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее жёсткий диск с личной информацией о Хантере Байдене оказался в распоряжении ФБР. На нём содержится электронная переписка, которая касается взаимодействия с украинской энергетической компании Burisma Holdings. Конгрессмены-демократы заявили, что эту переписку предоставила российская разведка. Глава комитета по разведке Адам Шифф заявлял, что публикация разоблачительных материалов о Джозефе Байдене и его сыне является попытками российских властей вести кампанию по дезинформации.

Однако глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф опроверг эти предположения, заявив, что компромат на Хантера Байдена и его отца, бывшего вице-президента Джозефа Байдена, попал в руки властей не от представителей России.

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