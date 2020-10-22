Вашингтон, 22 октября 2020, 14:57 — REGNUM В России уже наверное думают, что граждане США «чокнутые». Такое предположение в шуточной форме в ходе выступления на предвыборном митинге в Северной Каролине сделал президент США Дональд Трамп.
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Речь шла об обвинениях в адрес Москвы в вероятной причастности к истории с электронной перепиской сына кандидата в президенты от Демократической партии, бывшего вице-премьера США Джозефа Байдена Хантера, которая была обнаружена на его ноутбуке.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее жёсткий диск с личной информацией о Хантере Байдене оказался в распоряжении ФБР. На нём содержится электронная переписка, которая касается взаимодействия с украинской энергетической компании Burisma Holdings. Конгрессмены-демократы заявили, что эту переписку предоставила российская разведка. Глава комитета по разведке Адам Шифф заявлял, что публикация разоблачительных материалов о Джозефе Байдене и его сыне является попытками российских властей вести кампанию по дезинформации.
Однако глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф опроверг эти предположения, заявив, что компромат на Хантера Байдена и его отца, бывшего вице-президента Джозефа Байдена, попал в руки властей не от представителей России.
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